5 asırlık Gülruh Sultan Camisi'nde restorasyon başladı

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 515 yıllık Gülruh Sultan Camisi'nin tekrar ayağa kaldırılması için restorasyona başlandı.
Akhisar'ın Hashoca Mahallesi'nde, eski belediye hizmet binasının karşısında, Alemşah kızı Gülruh Sultan tarafından 1503 yılında cami, medrese, hamam ve imarethane olarak yaptırılan külliyeden bugüne sadece cami ve hamam kaldı. Akhisarlılar tarafından 'Yeni Cami' adıyla da anılan ve 1913 ve 1943 yılları arasında onarımdan geçen kare planlı ve tek kubbeli, tek minareli Gülruh Sultan Camisi, yıllara yenik düştü. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarihi caminin tekrar ayağa kaldırılması için harekete geçti. 884 bin 494 liraya ihalesi yapılan caminin restorasyonuna başandı.
Restorasyon çalışmalarının 19 Kasım'a kadar tamamlanarak moloz taş ve tuğla işçiliği ile yapılan caminin tekrar ibadete açılmasının planlandığı bildirildi.
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