5 ay önce kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları yeniden başladı

Gürkan YILMAZ/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastası 92 yaşındaki Naciye Uzun için yeniden arama çalışmalarına başlatıldı.
Cide ilçesine bağlı Memiş Mahallesi’nde ailesiyle birlikte oturan Naciye Uzun, 27 Ekim 2017 tarihinde evde kimse yokken dışarı çıktı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine aile, durumu polise bildirdi. Alzheimer hastası yaşlı kadın için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalara rağmen yaşlı kadına ait bir ize rastlanmadı. Bölgedeki kış ve arazi koşulları nedeniyle bir süre durdurulan arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Ormanlık ve kırsal alanda gerçekleştirilen arama çalışmasına, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile birlikte Samsun AFAD bünyesinde bulunan ceset bulma köpeği 'Abrek' katıldı.
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