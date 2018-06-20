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5 aydır kayıptı, köpek yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde 5 ay önce kaybolan Abdullah Atsan’ın (74), evindeki çöp yığınlarının altında cansız bedeni bulundu.

5 aydır kayıptı, köpek yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde 5 ay önce kaybolan Abdullah Atsan’ın (74), evindeki çöp yığınlarının altında cansız bedeni bulundu. Atsan'ı köpeğini sahiplendiği için keserle öldürdüğünü söyleyen Hasan Sami T. (38) tutuklandı.
Merzifon ilçesi Bulak köyünde ikamet eden Abdullah Atsan 11 Ocak’ta ortadan kayboldu. Atsan'dan bir daha haber alınamadı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Abdullah Atsan'ın cansız bedeni, evinin içindeki çöp birikintilerinin altında bulundu.
Olayın şüphelisi olarak akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Hasan Sami T., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde kendisine ait olduğunu iddia ettiği köpeğini sahiplendiği için Abdullah Atsan’ı evinde uyuduğu sırada kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine keserle vurarak öldürdüğünü ve evde bulunan çöp birikintilerinin altına sakladığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Sami T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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