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5 aylık bebeği olan Laura, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 10:52 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne- Tatlısu yolunda, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü İskoçya asıllı Laura Jane Şeker (27), yaşamını yitirdi. Esentepeli futbolcu Şahin Şeker'in eşi Laura Jane'in, Uğur adında 5 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.  Kaza, dün akşam saatlerinde, Girne- Tatlısu yolunda meydana geldi. Laura Jane Şeker yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp, takla attı.

5 aylık bebeği olan Laura, kazada öldü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne- Tatlısu yolunda, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü İskoçya asıllı Laura Jane Şeker (27), yaşamını yitirdi. Esentepeli futbolcu Şahin Şeker'in eşi Laura Jane'in, Uğur adında 5 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Girne- Tatlısu yolunda meydana geldi. Laura Jane Şeker yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, Laura Jane Şeker de yaşamını yitirdi. İskoçya kökenli Laura Jane'in, Esentepeli futbolcu Şahin Şeker'in eşi olduğu öğrenildi. Laura Jane'in, tatil için geldiği KKTC'de Şahin Şeker ile tanışıp, evlendiği, çiftin Uğur isminde 5 aylık bebeklerinin olduğu belirtildi. Defin işlemleri için Laura Jane Şeker'in ailesinin İskoçya'dan KKTC'ye gelmesi beklenirken, cenazenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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5 aylık bebeği olan Laura, kazada öldü5 aylık bebeği olan Laura, kazada öldü

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