HABER

5 aylık hamile kadını vuran eski eş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, boşandıktan sonra beraber yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve P.’yi (27), iddiaya göre elindeki tabancayı almak isterken yanlışlıkla vurarak ağır yaralayan Hüseyin Bakay (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 aylık hamile kadını vuran eski eş tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, boşandıktan sonra beraber yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve P.’yi (27), iddiaya göre elindeki tabancayı almak isterken yanlışlıkla vurarak ağır yaralayan Hüseyin Bakay (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Merve P.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
OIay, pazar akşamı İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre burada oturan Merve P., boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Hüseyin Bakay'a, birlikte dışarı çıkıp gezme teklifinde bulundu. Buna karşı çıkan Hüseyin Bakay, yaşanan tartışmanın ardından sinirlenip evden ayrıldı. Bir süre dışarıda dolaşan Hüseyin Bakay, eve geldiğinde Merve P.'yi tabancayı başına doğrultmuş halde buldu. Hüseyin Bakay, kadının elindeki ruhsatlı tabancasını almak için isterken silah ateş aldı. Yanağından giren kurşun, Merve P.'nin başının arkasından çıktı.
Şoka giren Hüseyin Bakay, kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp komşularından yardım istedi. Ağır yaralanan Merve P., çağrılan 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı.
Olay sonrası bayılan ve kendine gelince gözaltına alınan Hüseyin Bakay, İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, "Gezme nedeniyle tartıştık. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca ben de almak istedim. Almak isterken bir anda silah ateş aldı" dedi.
Adliyeye sevk edilen Hüseyin Bakay, çıkarıldığı mahkemece, 'yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bu arada İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde sevk edilen ve yoğun bakıma alınan Merve P.'nin tedavisi ise devam ediyor. Doktorlar, hastanın hayati tehlikesinin devam ettiğini, karnındaki bebeğin ise alınmadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

5 aylık hamile kadını vuran eski eş tutuklandı5 aylık hamile kadını vuran eski eş tutuklandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.