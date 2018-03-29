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5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 22:42 | Son Güncelleme

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö.’nün Güllük Mahallesi Balkan Caddesi’nde bir evde olduğunu belirlendi. Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Polisin evde yaptığı arama sonucunda 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet glock marka ruhsatsız tabanca, 6 adet delici ve kesici alet, 2 adet çalıntı motosiklet, 50 adet sentetik uyuşturucu hap, 5,8 gram metanfetamin, 2 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet çalıntı araca ait ruhsat ve anahtar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, öte yandan 1’i oto hırsızlığı olmak üzere 5 ayrı suçtan arandığı da tespit edildi.

5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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