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5 ayrı suçtan aranırken yakalandı, konduğu cezaevinden aynı gün firar etti

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 19:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA) - ANKARA'da 5 ayrı suçtan aranırken, jandarmanın yılbaşı gecesi yol kontrolünde yakaladığı Özkan H. (24), aynı gün konduğu Ayaş Açık Cezaevi'nden firar etti. Otomobildeki uyuşturucu hapları almaya gittiği yediemin otoparkında fark edilince kaçan Özhan H.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Otoban gişelerinde yılbaşı gecesi uygulama yapan jandarma ekipleri, farlarından biri arızalı olan otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler, hareketlerinden şüphelendiği sürücünün ehliyetinin sahte olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin, 5 ayrı suçtan aranan Özhan H. olduğu saptandı. Konya'da ‘hakaret ve tehdit' suçlarından 6 bin 740 TL para cezası alan, bu ceza açık cezaevinde 400 gün hapse çevrilen Özhan H., tutuklanarak Ayaş Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCU HAPLARI ALMAYA GİTTİ

Özkan H., aynı gün cezaevinden firar etti. Ayaş'ta bir ticari taksiye binerek Kahramankazan ilçesine giden Özhan H., otomobilindeki ecstasy hapları almak için yediemin otoparkına girdi. Aracındaki hapların bir bölümünü alan Özkan H., görevlinin kendisini fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisin narkotik köpeği İvan ile birlikte otomobilde yaptığı aramada, 171 ecstasy hap ele geçirildi. Yedieminde yaşananlar, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada otomobiln ise Özkan H.'nin kız arkadaşı Ö. Ç.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Otomobilini almaya gelen Ö.Ç., Özkan H.'nin aracını 2 günlüğüne aldığını, ancak bir aydır kendisinden haber alamadığını öne sürdü. İfadesi alınan Ö.Ç., otomobilini teslim aldı.

Güvenlik güçleri, Özkan H.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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