5 bin kişiyi kağıt ile dolandırdılar

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)

İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri benzer yöntemle dolandırıldığını belirten çok sayıda kişinin şikayeti üzere çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin bir firmadan çok sayıda kişiye "Bayram öncesi yüzde 1,29 faizle banka sicilinize bakılmaksızın 25 bin liraya kadar kefilsiz belgesiz kredi kullanmak için bizi ücretsiz arayın" yazılı mesajlar attığını belirledi.

Mesaja inanarak arayanları tuzaklarına düşüren şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini aldığı kişilere kargo firmalarıyla kapıda ödemeli olarak kredi kullanımı için gerekli belgelerin yazılı olduğu kağıdı 350 yada 400 lira karşılığında yolladığı tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 5 bin kişiden 400'şer lira aldığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

1 milyon 829 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. 2 Mart'ta yapılan operasyonlarda 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 87 laptop, 8 tablet, 161 cep telefonu, 14 harddsk, 24 hafıza kartı, 9 kaşe ile çok sayıda not defteri, ajanda, sözleşme ve makbuz ele geçirildi.