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5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe asayiş uygulaması"

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 22:21 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA İstanbul'da 39 ilçede  5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe asayiş uygulaması"

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor. Uygulamada Trafik kontrolleri yapılırken polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, araçlarda da aramalar yapılıyor. Uygulamanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

5 bin polisin katılımıyla 5 bin polisin katılımıyla 5 bin polisin katılımıyla

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