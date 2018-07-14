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5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe asayiş uygulaması"

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 01:59 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA İstanbul'da 39 ilçede  5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor. Uygulamada Trafik kontrolleri yapılırken polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, araçlarda da aramalar yapılıyor. Uygulamanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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