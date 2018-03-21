5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 5 çocuk annesi Emine B. (40), evlerinin arkasında bulunan garajda kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi 549 Sokakta meydana geldi. 5 çocuk annesi Emine B.'yi evde bulamayan yakınları çevreye baktı. Yakınları evin arkasındaki garaja girdiklerinde ise Emine B'yi ipe asılı halde görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Emine B'nin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Emine B'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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