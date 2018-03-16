HABER

5 çocuk babası ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:23 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen 5 çocuk babası Ahmet Karabıkçı (32) yaşamını yitirdi.

5 çocuk babası ölü bulundu

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen 5 çocuk babası Ahmet Karabıkçı (32) yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oyun oynayan çocuklar, belediye tarafından kentsel dönüşüm yapılan metruk binaların olduğu sokağa girdi. Burada yarısı yıkılmış iki katlı bir binaya giren çocuklar yerde hareketsiz yatan Karabıkçı'yı fark ederek durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk incelemelerinde Karabıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada cesedin, dün öğleden bu yana ailesi tarafından aranan Karabıkçı'ya ait olduğunu tespit etti. Ölüm haberini duyan Karabıkçı'nın aynı mahallede oturan ailesi, cesedin bulunduğu evin önüne gelerek gözyaşı döktü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Karabıkçı'nın, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölmüş olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Karabıkçı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

5 çocuk babası ölü bulundu5 çocuk babası ölü bulundu5 çocuk babası ölü bulundu

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.