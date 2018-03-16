5 çocuk babası ölü bulundu

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen 5 çocuk babası Ahmet Karabıkçı (32) yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oyun oynayan çocuklar, belediye tarafından kentsel dönüşüm yapılan metruk binaların olduğu sokağa girdi. Burada yarısı yıkılmış iki katlı bir binaya giren çocuklar yerde hareketsiz yatan Karabıkçı'yı fark ederek durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk incelemelerinde Karabıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada cesedin, dün öğleden bu yana ailesi tarafından aranan Karabıkçı'ya ait olduğunu tespit etti. Ölüm haberini duyan Karabıkçı'nın aynı mahallede oturan ailesi, cesedin bulunduğu evin önüne gelerek gözyaşı döktü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Karabıkçı'nın, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölmüş olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Karabıkçı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.