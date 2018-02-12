5 dil biliyor, 49 ülke gezdi ama şimdi sokakta yaşıyor

Ankara Valiliği tarafından Ulus’taki bir otel sokakta yaşayan evsizlerin soğuk kış aylarını geçirmesi için tahsis edildi. Kış koşullarının ağır hissedilmediği yılda ‘Kimsesizler Oteli’ de ocak ayında faaliyete başladı. Valiliğin tüm masraflarını üstlendiği, 100 kişinin ağırlandığı ‘Kimsesizler Oteli’ 15 Mayıs’a kadar misafirlerini konuk edecek.

100 FARKLI İNSAN HİKÂYESİ



Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre yaşlıların kalmasına öncelik verilen otelde, 100 farklı insan hikâyesi var. Çekinen gözlerle etrafına bakan kimsesizlerin en büyük korkusuysa tekrar sokakta yaşamak zorunda kalmak. Sosyal hizmetler uzmanları tarafından beslenmeleri ve sağlık durumları yakından takip edilen misafirlerle ilgili bilgi veren bir görevli, “Buradaki insanların hepsinin ayrı hikâyesi var. Mesela geçen gün oğlu babasını getirip kapıya bıraktı. Ailevi konular ama bir evladın babasının elinden tutup buraya getirmesi beni üzdü. Neden böyle olduğunu sorduğumda oğlu beni de tersledi” diye konuştu.

‘Kimsesizler Oteli’nin misafirleri arasında 58 yaşındaki Serdal Erdek de bulunuyor. Son bir yıldır sokakta yaşayan Erdek 5 dil biliyor. Bugüne kadar 49 farklı ülke görmüş Erdek, gittiği birçok ülkede uzak doğu felsefesiyle ilgili dersler vermiş, otel yöneticiliği yapmış biri. Erdek, alkol sorunu olduğunu ve bacağını kırmasının ardından depresyona girdiğini belirtti.