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5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:17 | Son Güncelleme

Kayseri'de 2 gün önce gözaltına alınan 2'si kadın 5 FETÖ şüphelisi sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Kayseri'de 2 gün önce gözaltına alınan 2'si kadın 5 FETÖ şüphelisi sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) 13 Şubat'ta Kayseri ve Çorum'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, laborant, endüstri mühendisi ve eczacı bulunduğu 2'si kadın 5 kişi tamamlanan sorgularının ardından sağlık kontrolü için önce adli tabipliğe ardından da mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.

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