5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Kayseri'de 2 gün önce gözaltına alınan 2'si kadın 5 FETÖ şüphelisi sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) 13 Şubat'ta Kayseri ve Çorum'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, laborant, endüstri mühendisi ve eczacı bulunduğu 2'si kadın 5 kişi tamamlanan sorgularının ardından sağlık kontrolü için önce adli tabipliğe ardından da mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.
Hastaneyi karıştıran olay!
Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı
4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı
Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor
Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı
ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı
Güldüren 14 Şubat tweetleri
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Okuyucu Yorumları 0 yorum