5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 2 gün önce gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin 13 Şubat'ta Kayseri ve Çorum'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, mühendis ve eczacının bulunduğu 2'si kadın 5 kişi, tamamlanan sorgularının ardından sağlık kontrolü için önce adli tabipliğe, ardından da mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.

Bu arada, 2 ilde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde aranan 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

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