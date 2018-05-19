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5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 14:19 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, saat 11.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Çömlekçi Apartmanı'nda meydana geldi. Emekli öğretmen Ayşe Şahan'ın oturduğu 3'üncü kattaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine, apartman sakinleri polise haber verdi. Gelen ekipler, kendisinden 5 gündür haber alınamadığı belirtilen Şahan'ın dairesinin kapısını itfaiyenin yardımıyla kırarak içeri girdi. Ekipler, Ayşe Şahan'ı yatağında ölü buldu.
Ayşe Şahan'ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu

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