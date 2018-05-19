HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, saat 11.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Çömlekçi Apartmanı'nda meydana geldi. Emekli öğretmen Ayşe Şahan'ın oturduğu 3'üncü kattaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine, apartman sakinleri polise haber verdi. Gelen ekipler, kendisinden 5 gündür haber alınamadığı belirtilen Şahan'ın dairesinin kapısını itfaiyenin yardımıyla kırarak içeri girdi. Ekipler, Ayşe Şahan'ı yatağında ölü buldu. Ayşe Şahan'ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Devrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldü
Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (4)Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İki bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İki bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.