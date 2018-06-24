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5 gündür kayıptı, derede cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

TRABZON’da ailesi tarafından 5 gündür kayıp olarak aranan Ali M.'nin (49) cesedi, Değirmendere Deresi'nde bulundu.

5 gündür kayıptı, derede cesedi bulundu

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da ailesi tarafından 5 gündür kayıp olarak aranan Ali M.'nin (49) cesedi, Değirmendere Deresi'nde bulundu.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleyle aynı adı taşıyan Değirmendere Deresi'nde köprü ayağına takılan cesedi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince ceset, bulunduğu yerden çıkarıldı. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yapılan araştırmada cesedin, ailesince 5 gündür kayıp olarak aranan Ali M.'ye ait olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

5 gündür kayıptı, derede cesedi bulundu5 gündür kayıptı, derede cesedi bulundu5 gündür kayıptı, derede cesedi bulundu5 gündür kayıptı, derede cesedi bulundu

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