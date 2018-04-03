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5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 59 kişiden 30'u gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 59 kişiden 30'u gözaltına alındı. Aralarında öğretmen, doktor ve avukatın da bulunduğu şüphelilerin, örgüt üyesi olduğu ve örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi ve örgütün 'Bylcok' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında doktor, avukat ve öğretmenin de bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü ve şüphelilerin bazılarının da mesleklerinden ihraç edildiği belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

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