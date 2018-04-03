5 işadamına FETÖ’den ceza yağdı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu tutuklu yargılanan 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 5 sanığa ’terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği’ suçlarından ceza yağdırdı.

28 MART’TA GECE SONA ERMİŞTİ

28 Mart’ta görülen duruşmada sanık ve avukatların savunmaları geç saatlere kadar sürmüştü. Sabah 11.00’da başlayan duruşma, gece 01.00 sıralarında biterken, sanık Hamdi Kınaş’ın avukatı Atilla Kart yaklaşık 7 saat savunma yapmış ve 3 Nisan’a ertelenmişti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Ahmet Türkmen ile avukatları hazır bulundu. Başbakanlık avukatı da duruşmaya katıldı.

"KINAŞ İLE GAZEZOĞLU YÖNETİCİLİKTEN, FİLİZ, FINDIK VE TÜRKMEN ÜYELİKTEN CEZALANDIRILSIN"

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, tutuklu sanıklar Hamdi Kınaş ile Halit Gazezoğlu’nun FETÖ’den gelen talimatları örgüt üyelerine aktardıkları ve en etkin yönetici vasfı oldukları gerekçesiyle ’Silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan, sanıklar Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Ahmet Türkmen’in ise ’Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanıklara karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan tutuklu sanıklardan Hamdi Kınaş, “Suç işlemedim, ibadet olarak Allah rızası için her şeyi yaptım. 2.5 yıldır tutukluyum ve haksızlık yaşıyorum. Perişan oldum, sağlığım bozuldu, en ağır adli kontrol talebim ile beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi. Halit Gazezoğlu ise suç işlemediğini belirterek yöneticilik yapmadığını söyledi. Gazezoğlu en ağır adli kontrol ile tahliye ve beraatını istedi.

Tutuklu sanık Ahmet Türkmen de “Kendimi ben size anlatamadım, benim FETÖ’ye yaptığım hakaretleri duysanız beni 1 dakika burada tutmazsınız, soruları çaldılarsa onları çok ağır eleştirdim. Ben vicdanen rahatım, tahliye ve beraatımı istiyorum” diye konuştu. Tutuklu sanık Mehmet Filiz, “Suçsuzluğumu tekrarlıyorum, herhangi bir eylemim yok. Olumsuzluk içinde olmadım” derken Mehmet Fındık, 22 aydır tutuklu olduğunu, suçsuz ve mağdur olduğunu belirterek tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu’na ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis, Ahmet Türkmen’e ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 14 yıl 3 ay, Mehmet Fındık’a da yine üyelik suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti sanık Mehmet Filiz’i aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme 5 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.