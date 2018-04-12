5 katlı tekstil atölyesindeki yangın paniğe neden oldu

Sultangazi’de 5 katlı bir tekstil atölyesinin 3’üncü katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, içeride dumandan etkilenen çalışanlar ise görevliler tarafından tahliye edildi.

Olay, saat 14.00’te Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı binanın depo olarak kullanılan 3’üncü katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın esnasında dumandan etkilenerek içeride mahsur kalan çalışanlar ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans içerisinde ayakta tedavileri yapılan çalışanların durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

“Yangının çıktığı katta çalışan yoktu”

Tekstil atölyesinin sahibi Zülfikar Yeşil, “Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yetkililer araştıracak, ona göre belli olacak. Yangının çıktığı katta çalışan yoktu, diğer katlarda vardı, onları da tahliye ettik. Bu bina komple tekstil atölyesi. Zararımızı da yetkililer inceledikten sonra belirleyeceğiz” dedi.