5. kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 5. kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, Kümbet Mahallesi Özlem Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 3 yaşındaki Sevda Meryem Uzun isimli kız çocuğu, 5. kattaki balkonda oynadığı sırada bir anda dengesini kaybedip metrelerce yüksekten zemine düştü. Balkondan düştüğü ailesi tarafından fark edilen minik Sevda Meryem, hemen otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Ancak doktorların çabasına rağmen Sevda Meryem Uzun hayatını kaybetti. Minik Sevda Meryem’in cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sevda Meryem’in babası Hacı Ahmet Uzun, kızının acı haberini çalıştığı Irak’ın Erbil kentinde aldı.