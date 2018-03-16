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5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 08:11 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 5.kattan atlayan Gürcü uyruklu kadın inanılmaz bir şekilde kurtuldu.Olay, Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı’nda meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 5.kattan atlayan Gürcü uyruklu kadın inanılmaz bir şekilde kurtuldu.
Olay, Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 5. katında kalan Gürcü uyruklu İrma Şaryaşvişli (44) bilinmeyen bir nedenle saat 03.30 sıralarında 5.katın balkonundan kendini aşağı attı. Sokakta park halinde bulunan otomobilin camına çarpıp yere düşen kadın yaralandı. Park halindeki otomobilin camı kırıldı. Beraber kaldıkları erkek arkadaşı durumu polise ve 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 katlı apartman kendini aşağı atan Gürcü kadın İrma Şaryaşvişli’nin sağ ayağında kesik ve kırıklar oluştu.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

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5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu
2 / 6

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu
3 / 6

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu
4 / 6

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu
5 / 6

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu
6 / 6

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu
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