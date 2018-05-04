HABER

5 kişilik ailenin yok olduğu kazayla ilgili 'beyaz araç' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinde, hafif ticari araç ile tur otobüsünün çarpıştığı, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Yağmur Karabulut (10), olay öncesi beyaz renk bir aracın kendilerine arkadan çarptığını ileri sürdü.

5 kişilik ailenin yok olduğu kazayla ilgili 'beyaz araç' iddiası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinde, hafif ticari araç ile tur otobüsünün çarpıştığı, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Yağmur Karabulut (10), olay öncesi beyaz renk bir aracın kendilerine arkadan çarptığını ileri sürdü. Polis, küçük kızın iddiası üzerine bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Kaza, geçen pazar günü saat 21.30 sıralarında, İzmir- Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle İzmir'den Edremit yönüne giden Bülent Karabulut (45), yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü, bir anda yitirdi. Yolun karşısına geçen hafif ticari araç, Ayvalık'tan İzmir yönüne gelen Menderes Husu'nun kullandığı 45 TG 971 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri ise çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan 6 kişiyi çıkardı. Hafif ticari aracın sürücü Bülent Karabulut ve eşi Ebru Karabulut'un (39) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Karabulut çiftinin çocukları Ege (8), Cansu (14) ve Çınar Karabulut (4) ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülent Karabulut’un kazadan yaralı kurtulan yeğeni Yağmur Karabulut ise ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ARACIN ARKASINDAKİ ÇİZİKLER ARAŞTIRILIYOR
Hastanede tedavisi tamamlanan Yağmur Karabulut’un ifadesine başvuruldu. İfadesinde, tur otobüsüyle çarpışmadan önce araçlarına beyaz renk bir aracın çarptığını belirten küçük kız, çarpmanın etkisiyle bölünmüş yoldaki kanala düştüklerini ve kendine geldiğinde araçtaki diğer kişilerin baygın olduğunu gördüğünü söyledi. Yağmur Karabulut’un ifadesi üzerine bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, Karabulut ailesinin aracında yaptığı ilk incelemede ise aracın arka kısmında çizikler olduğu tespit edildi. Bu çiziklerin arkadan bir aracın çarpmasıyla mı yoksa kaza sırasında sürtünmeden dolayı mı olduğunun ise araştırıldığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

5 kişilik ailenin yok olduğu kazayla ilgili 'beyaz araç' iddiası5 kişilik ailenin yok olduğu kazayla ilgili 'beyaz araç' iddiası

AK Parti'de sürpriz adayAK Parti'de sürpriz aday
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesiYunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesi
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.