5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT’ta teknisyen olarak çalışan Bülent K., geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşunca işi bırakıp kardeşinin oturduğu Balıkesir Akçay’a taşınmış ve ikiz kardeşiyle burada kafetarya işletmeye başlamıştı.

Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, 29 Nisan gecesi İzmir’deki akrabalarını ziyaretten Akçay’a dönmek üzere yola çıkan Bülent K. (44) yönetimindeki hafif ticari araç, İzmir-Çanakkale Karayolu Tahtalı Köprüsü yakınında karşı şeride geçip tur otobüsüyle çarpışmıştı. Kazada Bülent K., eşi Ebru K. (39), çocukları Cansın (14), Ege (8) ve Çınar K. (4) hayatını kaybetmiş, yeğeni Yağmur K. yaralanmıştı.

AKRABALARININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR



9 yaşındaki Yağmur, Tepecik Eğitim ve Araştırması Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Amcası, yengesi ve kuzenlerinin öldüğünü bilmeyen küçük kız, kaza anını anlattı.

‘BABACIĞIM YOK BİR ŞEY’



Yolda sohbet ederek gittiklerini belirten Yağmur, “Arkadan bir anda beyaz renkli bir otomobil çarptı. Hepimiz ne olduğunu tam anlayamadık, Cansu Ablam ‘Baba ne oluyor?” diye bağırdı. Bülent Amcam da ‘Babacığım, yok bir şey’ dedi ve bir anda çukurun içerisine düştük. Onlara seslendim ama hepsi baygındı. Sonra beni arabanın içerisinden çıkardılar. Annemin numarasını verdim” diye konuştu.