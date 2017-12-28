5 kişinin yaralandığı kaza ardındaki kavgaya jandarmadan müdahale

Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Eyüp Kahraman yönetimindeki 42 DUK 20 plakalı otomobil, Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında kavşakta Mehmet Şah yönetimindeki 63 N 2932 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Semra Kahraman, Viyan Kahraman ile Memduh Temel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, kaza yerinde birbiriyle tartışanları ise jandarma ekipleri ayırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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