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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 08:03 | Son Güncelleme

Konya’da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişiyi pompalı tüfek ve bıçaklayarak yaralayan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 Sokak üzerinde meydana geldi.

Konya’da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişiyi pompalı tüfek ve bıçaklayarak yaralayan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 19.00 sıralarında Suriyeli oldukları öğrenilen Muhammet N., Hamit C. Yusuf El C. Ömer M. ve Hüsamettin H. sokak üzerinde karşılaştıkları Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E.’den sigara istedi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hamit C. ve Ömer M. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından her iki grupta olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
5 kişiyi yaralayan şüphelilerden biri: “Benim anam bacım bakıyor televizyona ya”
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıkları sırada 10526 Sokak üzerine 3 kişinin silahla yaralandığı ihbarı geldi. Bu sırada ilk olayda inceleme yapan polis ekipleri de silah seslerini duyarak hızla 10526 Sokak üzerine geldi. Polis ekipleri sokak üzerinde her iki olayın da şüphelilerinin içinde bulunduğu 42 DNZ 72 plakalı hafif ticari durdurdu. Bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkaran şüpheliler Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E. kelepçelenerek yere yatırıldı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şüpheliler ekip aracına bindirildiği sırada gazetecilere küfür ederek saldırmak istedi. Şüphelilerden biri gazetecilere “Herkese niye bizi madara ediyorsunuz” dedi. Şüpheli daha sonra polis ekiplerine “Madara ediyorlar kurbanın olayım abi. Benim anam bacım bakıyor televizyona ya” demesi dikkat çekti. Ekip aracına bindirilen şüpheliler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Pompalı tüfek, döner bıçağı ve çok sayıda kartuş ele geçirildi
Olayın ardından polis ekipleri sokak üzerinde bulunan kartuşlar, döner bıçağı ve araçta inceleme yaptı. Hafif ticari araçta incelemelerini sürdüren polis ekipleri aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş ve kullanıma hazır olan pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından pompalı tüfek, biri döner bıçağı olmak üzere 2 bıçak ve çok sayıda kartuş delil olarak muhafaza atına alındı.
Sokak üzerinde pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Muhammet N. Yusuf El C.ve Hüsamettin H. ile ilk olayda bıçakla yaralanan Hamit C. ve Ömer M.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
8 / 14

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
9 / 14

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
10 / 14

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
11 / 14

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
12 / 14

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
13 / 14

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
14 / 14

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
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