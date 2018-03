5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

Konya’da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişiyi pompalı tüfek ve bıçaklayarak yaralayan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 19.00 sıralarında Suriyeli oldukları öğrenilen Muhammet N., Hamit C. Yusuf El C. Ömer M. ve Hüsamettin H. sokak üzerinde karşılaştıkları Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E.’den sigara istedi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hamit C. ve Ömer M. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından her iki grupta olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



5 kişiyi yaralayan şüphelilerden biri: “Benim anam bacım bakıyor televizyona ya”

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıkları sırada 10526 Sokak üzerine 3 kişinin silahla yaralandığı ihbarı geldi. Bu sırada ilk olayda inceleme yapan polis ekipleri de silah seslerini duyarak hızla 10526 Sokak üzerine geldi. Polis ekipleri sokak üzerinde her iki olayın da şüphelilerinin içinde bulunduğu 42 DNZ 72 plakalı hafif ticari durdurdu. Bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkaran şüpheliler Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E. kelepçelenerek yere yatırıldı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şüpheliler ekip aracına bindirildiği sırada gazetecilere küfür ederek saldırmak istedi.