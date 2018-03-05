HABER

5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

Konya’da 5 kişiyi pompalı tüfek ve bıçakla yaralayan ve polis ekiplerince yakalanarak kelepçelenen şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalışıp, “Madara ediyorlar kurbanın olayım abi. Benim anam bacım bakıyor televizyona ya” dedi. Polis ekipleri şahısların söylediklerini şaşkınlık içinde dinledi...

Konya’da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişiyi pompalı tüfek ve bıçaklayarak yaralayan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 19.00 sıralarında Suriyeli oldukları öğrenilen Muhammet N., Hamit C. Yusuf El C. Ömer M. ve Hüsamettin H. sokak üzerinde karşılaştıkları Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E.’den sigara istedi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hamit C. ve Ömer M. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından her iki grupta olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

5 kişiyi yaralayan şüphelilerden biri: “Benim anam bacım bakıyor televizyona ya”

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıkları sırada 10526 Sokak üzerine 3 kişinin silahla yaralandığı ihbarı geldi. Bu sırada ilk olayda inceleme yapan polis ekipleri de silah seslerini duyarak hızla 10526 Sokak üzerine geldi. Polis ekipleri sokak üzerinde her iki olayın da şüphelilerinin içinde bulunduğu 42 DNZ 72 plakalı hafif ticari durdurdu. Bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkaran şüpheliler Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E. kelepçelenerek yere yatırıldı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şüpheliler ekip aracına bindirildiği sırada gazetecilere küfür ederek saldırmak istedi.

Şüphelilerden biri gazetecilere “Herkese niye bizi madara ediyorsunuz” dedi. Şüpheli daha sonra polis ekiplerine “Madara ediyorlar kurbanın olayım abi. Benim anam bacım bakıyor televizyona ya” demesi dikkat çekti. Ekip aracına bindirilen şüpheliler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Pompalı tüfek, döner bıçağı ve çok sayıda kartuş ele geçirildi

Olayın ardından polis ekipleri sokak üzerinde bulunan kartuşlar, döner bıçağı ve araçta inceleme yaptı. Hafif ticari araçta incelemelerini sürdüren polis ekipleri aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş ve kullanıma hazır olan pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından pompalı tüfek, biri döner bıçağı olmak üzere 2 bıçak ve çok sayıda kartuş delil olarak muhafaza atına alındı.

Sokak üzerinde pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Muhammet N. Yusuf El C.ve Hüsamettin H. ile ilk olayda bıçakla yaralanan Hamit C. ve Ömer M.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya gazeteci polis

En Çok Okunan Haberler

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Amirin cezasını müdür kesti

Amirin cezasını müdür kesti

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

İlginizi Çekebilir

Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!

Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!

Akit TV'den Mahir Ünal'a tepki: Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor

Akit TV'den Mahir Ünal'a tepki: Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor

Anaokulunda tepki çeken görüntüler

Anaokulunda tepki çeken görüntüler

Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Konya tarihinin Mevlana'dan bu güne en kötü belediyecilik yönetimine sahiptir. Maalesef bu dayatma isimler ile bu belediye kadrolarının(Hepsi) seçilmesi sağlanmıştır. Konya bu gün dünyanın en büyük kamyon garajı olmuş şehir içinde kamyonlar cirit atmakta, her mahallesinde kavga döğüş kol gezmekte Başı boş suriyeliler, başı boş köpekler garip garip çöp konteynırları, Avrupa'daki bir çok ülkeden daha geniş arazisi olmasına rağmen en dar yollara sahip olması, mühendislikle alakası olmayan garip alt geçitleri (battı-çıktı), Maalesef (Adanalılar kızmasın) huzursuzlukta Adana ile yarışır olduk...
Diğer Haberler
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)

14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Bursa'da iki katlı ev yandı; şüpheli olarak oğul gözaltında

Bursa'da iki katlı ev yandı; şüpheli olarak oğul gözaltında

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.