5 mahrem subay adliyeye gönderildi (2)

FETÖ'CÜ MAHREM SUBAYLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI
Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Mustafa Başaran, Ali Gül ve Semih Erülgen tutuklandı. Fatih G. ve Yasin G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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