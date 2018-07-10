5 mahrem subay adliyeye gönderildi (2)

FETÖ'CÜ MAHREM SUBAYLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Mustafa Başaran, Ali Gül ve Semih Erülgen tutuklandı. Fatih G. ve Yasin G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

