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5 mahrem subay adliyeye gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik 6 Temmuz'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu tamamlandı. TSK personelini ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet imamlığı yapan mahrem subaylar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Burada alınan sağlık raporlarının ardından A.G., F.G., M.B., S.E. ve Y.G. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

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5 mahrem subay adliyeye gönderildi5 mahrem subay adliyeye gönderildi
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