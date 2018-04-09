5 metre derinlikteki kanalizasyona düşen yavru kedi kurtarıldı

Adana’da derinliği 5 metre olan kanalizasyona düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Baraj Mahallesi’nde bulunan hastanede kanalizasyon çukurundan kedi sesi geldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kanalizasyonun içerisine sarkıtılan halatla 5 metre derinliğe inen itfaiye eri yavru kediyi kurtardı. Kirlenmiş halde bulunan yavru kedi, itfaiye erleri tarafından temizlendikten sonra doğal ortama bırakıldı.
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