HABER

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 23:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 metrelik istinat duvarından tarlaya düşerek çamurlu toprağa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu vinçle kurtarıldı.Olay saat 20.00 sularında Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 metrelik istinat duvarından tarlaya düşerek çamurlu toprağa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu vinçle kurtarıldı.
Olay saat 20.00 sularında Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Esen’e ait inek gezdiği esnada yol kenarında bulunan 5 metrelik istinat duvarından aşağı düşerek çamurlu toprağa saplandı. İneğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlar ile birlikte ineği yukarı çıkarmak istese de başarılı olamadı.
İtfaiye ekipleri daha sonra merkezden vinç çağırdı. Olay yerine gelen vince bağlanan inek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda düştüğü yerden yukarı vinçle çekilerek çıkarıldı. İneğin düştüğü duvarın etrafında gerekli önlemler alınmadığın belirten mahalle sakinleri, yapılan korkulukların yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce de defalarca araçların aynı yere uçtuğunu ifade eden mahalleli yetkililerden istinat duvarını çözüm bulmasını istedi.
Düştüğü yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

1 / 8

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
2 / 8

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
3 / 8

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
4 / 8

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
5 / 8

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
6 / 8

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
7 / 8

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
8 / 8

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beşiktaş 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.