5 metrelik istinat duvarından düşen inek vinçle kurtarıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 metrelik istinat duvarından tarlaya düşerek çamurlu toprağa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu vinçle kurtarıldı.
Olay saat 20.00 sularında Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Esen’e ait inek gezdiği esnada yol kenarında bulunan 5 metrelik istinat duvarından aşağı düşerek çamurlu toprağa saplandı. İneğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlar ile birlikte ineği yukarı çıkarmak istese de başarılı olamadı.
İtfaiye ekipleri daha sonra merkezden vinç çağırdı. Olay yerine gelen vince bağlanan inek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda düştüğü yerden yukarı vinçle çekilerek çıkarıldı. İneğin düştüğü duvarın etrafında gerekli önlemler alınmadığın belirten mahalle sakinleri, yapılan korkulukların yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce de defalarca araçların aynı yere uçtuğunu ifade eden mahalleli yetkililerden istinat duvarını çözüm bulmasını istedi.
Düştüğü yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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