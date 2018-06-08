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5 metrelik kuyuya düşen eşeği, itfaiye ve jandarma kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 19:03 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen eşek, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen eşek, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Midyat'a bağlı Gelinkaya Mahellesi'nde yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, 5 metre derinliğindeki, içinde su bulunmayan kuyuya düşen eşek, vatandaşların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine itfaiye ve jandarmaya haber verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gelinkaya Jandarma Karakolu ekipleri, kuyuya inerek, eşeği halatla bağlayıp yukarı çekti. Eşek, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Ekipler, eşek kurtarma operasyonunu cep telefonu görüntüledi.

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