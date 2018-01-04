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‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 08:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Konya''nın Bozkır ilçesinde İsmail Demirtaş, elinde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon lira ikramiye çıkan çeyrek biletle fotoğrafını paylaştı. Yakınları ve arkadaşlarının tebrik etmek için aradığı Demirtaş'ın şaka yaptığı, diğer biletlerden kestiği rakamları kendi biletine yapıştırdığı ortaya çıktı.

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Bozkır’da plastik kapı ve pencere doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan İsmail Demirtaş, dün akşam saatlerinde sosyal paylaşım sitesindeki sayfasına Milli Piyango İdaresi’nde 5 milyon lira ikramiye çıkan bilet numarasının televizyonlarda yayınlanan bölümün ekran fotoğrafıyla, ikramiyenin çıktığı numaraların bulunduğu çeyrek bileti elinde tuttuğu ana ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altında da ‘Ayrıntı 1, yarın akşama kadar mesajlara cevap vermiyorum.’ diye yazdı.

Yakınları ve arkadaşları ise çeyrek bilet olduğu için 1 milyon 250 bin lira ikramiyenin Demirtaş’a çıktığını sanıp, kutlamak için aradı. Ancak Demirtaş’ın, ilçede olmadığı ve İstanbul’a gittiği öğrenilince, ikramiyeyi gizlemek için kaçtığı sanıldı.

ŞAKA YAPMIŞ

Demirtaş dün de sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yeni bir mesaj paylaştı. Şaka yaptığını belirten Demirtaş, ‘Ayrıntı 1 demiştim. Dikkatli baksaydınız anlardınız. 9 ile 1 rakamına’ diye yazdı. Başka biletlerden kestiği 9 ve 1 rakamını kendi biletine yapıştırdığını belirten Demirtaş, paylaştığı ilk mesajın ardından çok sayıda kişinin kendisini tebrik etmek için aradığını söyledi.

Demirtaş, ”Benim biletimdeki bazı rakamlar 5 milyon lira ikramiyenin çıktığı numaraya uyuyordu. Uymayan 9 ila 1 rakamını da diğer biletlerden kesip yerine yapıştırıp, fotoğrafını çekip, sosyal paylaşım sitesine koydum. Herkes bana ikramiyenin çıktığı sanıp aradı. Akrabalarım bir an çoğaldı. Çok az görüştüğüm ya da görünce bana selam vermeyen insanlar bile aradı” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya milli piyango İsmail Demirtaş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
mizah yapayım derken başını yakacak :)
Allah din iman versin piyango da fetö oyunudur :)
etli ekmek kafalı hemşerim güzel şaka yapmış ve ikramiye çıksa başına neler geleceğinide test etmiş
iyi halt etmiş gerizekalı
ASLINDA ŞÖYLE KAHVEYE FALAN BIRAKACAKTI BİLETİ BULUN :DDDD TAM KAMERA ŞAKALIK OLURDU
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