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5 Petrol tankerinde 400 kilo esrar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

MERSİN polisi yaptığı başarılı operasyonda doğu illerinden gelen petrol tankerinde 400 kilo esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak 5 kişi yakalandı.

MERSİN, (DHA) MERSİN polisi yaptığı başarılı operasyonda doğu illerinden gelen petrol tankerinde 400 kilo esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak 5 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında, doğu illerinden kentte yüklü miktarda esrar getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde durdurulan bir tankerde yaptığı aramada 65 parça halinde 400 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Tankerde bulunan 2 kişi ve öncülük yaptığı belirlenen araçtaki 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan zanlılar daha sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak adalete teslim edildi.

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