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5 Suudi Arabistan askeri öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 22:12 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’nın Yemen sınırındaki Necran şehrinde askerler ve Husiler arasında çıkan çatışmada 5 Suudi Arabistan askerinin öldüğü belirtildi.Suudi Arabistan ve Yemen sınırındaki Necran şehrinde Suudi askerler ile Husiler arasında çatışma çıktı.

Suudi Arabistan’nın Yemen sınırındaki Necran şehrinde askerler ve Husiler arasında çıkan çatışmada 5 Suudi Arabistan askerinin öldüğü belirtildi.
Suudi Arabistan ve Yemen sınırındaki Necran şehrinde Suudi askerler ile Husiler arasında çatışma çıktı. İran destekli milis grup Husiler’in bölgeye roket attığı 5 Suudi askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suudi Arabistan tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Mart 2015’ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husiler ve Salih yanlılarına karşı hükümeti destekliyor.

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