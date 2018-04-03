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5 ülkenin aradığı göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Uluslararası boyutta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla İngiltere başta olmak üzere 5 ülke tarafından aranırken, Mersin’in Silifke ilçesinde 112 Suriyeli mülteciyi yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan T.K.

Uluslararası boyutta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla İngiltere başta olmak üzere 5 ülke tarafından aranırken, Mersin’in Silifke ilçesinde 112 Suriyeli mülteciyi yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan T.K. ile birlikte 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, T.K. adlı organizatörün, irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte temin ettikleri göçmenleri, Mersin’de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanmak suretiyle açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları, bu şekilde yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirlendi.
Yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, insan kaçakçılarının, temin ettikleri 112 Suriye uyruklu göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimine sevk edecekleri bilgisini alan polis, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenledi. 30 Mart gecesi düzenlenen operasyonda, göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, 7’si kadın 9’u çocuk 112 Suriye uyruklu mülteciyi yakaladı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisinde olduğu tespit edilen ve İngiltere başta olmak üzere 5 ayrı ülkece takip edilen, hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan T.K. ile 3’ü Suriye uyruklu toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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