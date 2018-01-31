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5 yaşındaki çocuk 250 kiloluk reklam panosunun altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 05:39 | Son Güncelleme

Konya’da 5 yaşındaki M.K. sökülüp kaldırıma bırakılan 250 kiloluk reklam panosunun altında kaldı. Beyin kanaması geçiren çocuk ölümle pençeleşiyor.

5 yaşındaki çocuk 250 kiloluk reklam panosunun altında kaldı

Konya’da korkunç bir ihmalin kurbanı olan 5 yaşındaki çocuk, ölümle pençeleşiyor. Olay dün merkez Karatay İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki marketten dönen 5 yaşındaki M.K.’nın üzerine kaldırımda atıl vaziyette duran reklam panosu devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık görevlileri, 250 kiloluk panonun altında kalan talihsiz çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.K.’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Çocuğun durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre polis dev panoyu, bağlı olduğu direkten kimin söküp kaldırıma bıraktığını araştırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Konya reklam panosu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah yardımcısı olsun , bu panoyu kim kurduysa diğer kurduğu panoları gözden geçirmek lazım
bunu yapan şeref sizler derhal cezalandırılmalı insan hayatı bu kadar ucuzmu
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