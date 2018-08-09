5 yaşındaki çocuk, denizde boğuldu

İbrahim DANIŞ/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki Encho Silviev Angelov, denizde boğularak öldü.
İzmir'in Torbalı ilçesinin Çaybaşı Mahallesi'nde Müslüm Küçük (30) ile evli olan Bulgaristan uyruklu Silvia Küçük'ün (28) ilk kocasından olan oğlu Encho Silviev Angelov, dün Kuşadası'nda halk plajında denize girdi. Çift, küçük çocuğun dalgalar arasında çırpındığını görünce yardım istedi. Küçük çocuk, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Encho Silviev Angelov'un yaşamını yitirdiği belirlendi, cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum
Dünya şokta! Yüzden fazla roket ateşlendi!
FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!
Son dakika... Deprem Endonezya'yı bir kez daha vurdu!
FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!
Araba kazası şoke etti! Deve içeri nasıl girdi?
Brezilya'da bir garip an! Dünyayı şaşkına çevirdiler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum