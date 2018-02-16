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5 yaşındaki çocuk otomobil direksiyonunda

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ’nin Bünyan ilçesinde, karayolunda bir otomobilin direksiyonundaki çocuğu görenler şaşırdı.

5 yaşındaki çocuk otomobil direksiyonunda

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’nin Bünyan ilçesinde, karayolunda bir otomobilin direksiyonundaki çocuğu görenler şaşırdı. Sürücü koltuğunda oturan kişi, kucağına aldığı 5 yaşındaki torununa otomobil kullanmayı öğrettiğini söyledi.
Karayolunda bir çocuğun otomobil direksiyununda olduğunu görenler şaşırdı. Bu durumu görüntüleyenler, çocuğu kucağına alan dedeye ne yaptığını sordu. Dede, araç kullanmayı öğrettiğini söylediği torununu bir süre sonra kucağından indirdi. Dedenin yanında eşinin de olduğu görüldü.

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