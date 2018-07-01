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5 yaşındaki erkek çocuğuna istismar iddiasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 5 yaşındaki erkek çocuğuna, binanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin D.

5 yaşındaki erkek çocuğuna istismar iddiasına gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 5 yaşındaki erkek çocuğuna, binanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin D. (45), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Develi ilçesine bağlı Tren Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, 5 yaşındaki erkek çocuğunu elinden tutarak, apartmanın bodrum katına götürdü. Aynı binada oturan ve eşinin polis olduğu öğrenilen bir kadın, çocuğu bodruma götürürken gördüğü Hüseyin D.'den şüphelenerek, emniyete haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Hüseyin D., pantolonu inik halde yakalandı. Yaz aylarında Develi'de, kışın ise İstanbul'da oturduğu belirlenen Hüseyin D., gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayı duyulmasının ardından birçok kişi, emniyet binasının önüne gelip, 'İdam isteriz' sloganları attı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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5 yaşındaki erkek çocuğuna istismar iddiasına gözaltı

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