5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına tutuklama

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen otel çalışanı Ü.T. (29) hakkında, aile şikayette bulundu. Kaçmaya çalışan Ü.T., otogarda yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Maşukiye'de bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde çalışan Ü.T., iddiaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Aile, otel çalışanı Ü.T. hakkında şikayette bulundu. Operasyon başlatan jandarma ekipleri, Ü.T.'yi otelde bulamayınca otogara gidebileceğini düşünerek, hareket etti. Kaçmaya çalışan Ü.T., operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ü.T., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

