5 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 13 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 5 yıldır firari durumda olan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede Baharözü mevkiinde ikamet eden Y.B.(42), İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süreli takip ve başarılı operasyonu sonucunda yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.