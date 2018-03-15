5 yıldır çocuğu gösterilmeyen babanın feryadı:

Samsun’da 5 yıl önce eski eşinin 6 günlük bebeğini kendinden kaçırdığını ve o günden beri çocuğunu bir daha göremediğini iddia eden 39 yaşındaki Berati Van, bütün yasal yollara başvurmasına rağmen kızını göremediğini belirtti.

2012 yılından beri kızı Cemre Van’ı göremediğini belirten Berati Van, Aile Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yardım istedi. Mahkemelerin çocuğunu görme kararlarına rağmen çocuğunu gittiği adreslerde bulamadığını ifade eden Van, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtti. Eski eşi S.T.’nin çocuğu ile birlikte sürekli adres değiştirdiğini belirten Van, çocuğunu aramaktan artık yorulduğunu söyledi. Mahkeme dosyalarının olduğu büyük bir çanta ile çare arayan Van, şimdilik parklarda başkalarının çocuklarına bakarak evlat hasreti gidermeye çalışıyor.

"Çocuğum beni tanımıyor"

Bebeğinin 2012 yılında dünyaya geldiğini belirten Berati Van, "Bebeğim 6 günlükken işten eve geldiğimde evde polislerin olduğunu gördüm. Eşimin ailesi eşimi darp ettiğim gerekçesiyle benden şikayetçi oldular. Benim suçsuz olduğum anlaşıldı. Fakat kadınlara tanınan haklardan dolayı ben 3 ay uzaklaştırma aldım. 3 ay sonra evime döndüğümde eşimin çocuğumu alarak evden gittiğini gördüm. 9 aylıkken çocuğumu icra kanalıyla bir defaya mahsus aldım. Çocuğumu eşime teslim etmeye gittiğimde, ’Bir daha sana çocuğunu göstermeyeceğiz’ şeklinde beyanları olmuştur. Bu konuya icra memurları şahittir. Daha sonra eşimle boşandık. Elimde 20’den fazla icra tutanağı bulunuyor. Babasız Çocuklar Derneği benim çocuğuma kavuşmam için çok uğraştı ama olmadı. Ben çocuğumu tanımıyorum, çocuğum da beni tanımıyor. Benim tek isteğim devletimin beni çocuğumla buluşturmasıdır" dedi.