5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

Olay dün sabah saat 09.15 sırasında Kontaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. İddiaya göre, İngiliz erkek turist 28 yaşındaki Craig M., bir hafta önce tek başına otele yerleşti. Dün sabah saatlerinde odasından sırtında çantası ile çıkan Craig M., elindeki pasaportunu otelin çıkış kapısının sağındaki duvar dibine bıraktı.
PASAPORTUM ÇALINDI YALANI TUTMADI
Bir süre burada bekleyen Craig M., pasaportun hemen bulunmaması için ayağıyla da ileri itti. İlk planını başarıyla gerçekleştiren Craig M., bıraktığı pasaportun otel görevlilerinden birinin alması için yakın bir noktada beklemeye başladı.
Pasaportun güvenlik görevlilerinin eline geçmesiyle odasına geçen Craig M. resepsiyondan beklediği telefonun gelmesiyle pasaportunun yanında kasadaki 4 bin 500 paund'unun (26 bin lira) çalındığını da söyledi.
KAMERALARA YAKALANDI
Güvenlik kameralarını hesaba katmayan Craig M., planının boşa çıkmasıyla büyük şok yaşadı. Otelden sigorta parası almayı hesap eden Craig M., planının suya düşmesiyle bu kez otel hakkında dava açtı.
Otelin güvenlik müdürü Abdullah Düzgün, bugüne kadar yaşadıkları en ilginç olayın turistin bu hırsızlık oyunu olduğunu dile getirdi.
Güvenlik görevlisinin otel bahçesinde bulduğu pasaportu resepsiyona teslim etmesiyle olayın başladığını aktaran Düzgün, "Resepsiyondan müşteriye pasaportunun lobide olduğunu ve gelip alması söylendi. Misafir, pasaportunun kayıp olduğunu ve kasadaki 4 bin 500 pound parasının kaybolduğunu söylüyor. Bu açıklama üzerine otel yönetimi ve güvenlik arkadaşlarla birlikte oda içinde bir inceleme yaptık, misafirin bilgilerini aldık. Misafir kendini haklı çıkartacak şekilde bilgiler verdi" dedi.
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