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5 yıldızlı otelde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde öğle yemeği servisi hazırlıklarının yapıldığı sırada yangın çıktı.

5 yıldızlı otelde yangın

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde öğle yemeği servisi hazırlıklarının yapıldığı sırada yangın çıktı. Otelde konaklayan tatilciler hızla tahliye edilirken, yangın 2 saatte kontrol altına alındı.
Manavgat'ın Kumköy turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelin mutfağında, öğle yemeği servis hazırlıkları yapılırken saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına, önce otel personeli, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen birçok turist sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. Otelin tamamını duman kaplaması nedeniyle konaklayan turistler tahliye edilerek başka otellere yerleştirildi. 2 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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5 yıldızlı otelde yangın5 yıldızlı otelde yangın

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