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5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 01:28 | Son Güncelleme

Eşini rahat boşayıp 5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için kendisini 'FETÖ'cü gibi gösterip lehine protokol ile anlaşmalı olarak boşanan iş adamı Hayri Uğur hakkında 29 yıllık eşi Hepşen Uğur şikayetçi oldu.

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Eşinin tüm mal varlığına tedbir konulmasını isteyen Hepşen Uğur, eski eşinin "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma (boşanma)" suçlarından yargılanmasını istedi. Hepşen Uğur, savcılığa kızı ve oğlunu da aralarında bulunduğu 12 kişinin tanık olarak dinlenmesini istedi

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı tekstilci Hayri Uğur (57), eczacı Hepşen Uğur'la (51) 29 yıl önce evlendi. Mersin'de 10 yıl kendi adını taşıyan eczaneyi işleten Hepşen Uğur, eşi Hayri Uğur ile tekstil işine girdi. 2 çocukları bulunan çiftin tekstil şirketi kısa sürede büyüdü, 200 milyon TL değerinde mal varlığına ulaştı.

DİNİ MOTİFLİ SÖYLEMLER

Hayri Uğur son 3 yılda "dini motiflerle süslenmiş söylemler ve kitaplar" eve getirmeye başladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hayri Uğur, arkadaşlarının FETÖ'cü olduğunu, kendisinin de himmet ödediğini belirterek tutuklanma ihtimalinin olduğunu söyleyerek eşi ve 2 çocuğunu korkuttu.

hepsenugur

TUTUKLANAN ARKADAŞLARININ HABERLERİNİ AİLESİNE GÖSTERDİ

Kendisinin örgütten tutuklandığı takdirde tüm mal varlıklarına el konulacağını söyleyen Hayri Uğur, iddiaya göre 5 yıllık yasak aşkı ile rahatça evlenebilmek için hazırladığı senaryoyu devreye soktu. Hayri Uğur, arkadaşı olan Adanalı iş adamlarının tutuklandığı yönündeki haberleri ailesine sürekli gösterdi. Ailenin yatırımlarını Amerika'ya taşıyacağını belirten Hayri Uğur, Hepşen Uğur'a kendi avukatı olan Tarkı S.'ye vekalet vermesini sağladı.

Çocuklarını da kağıt üzerinde boşanacakları yönünde ikna eden işadamı, lehine boşanma protokolü düzenledi. 15 Ocak'ta anlaşmalı boşanan Hayri Uğur'un senaryosu tıkır tıkır işliyordu. Hayri Uğur, ailesiyle boşanmamış gibi Whatts App'tan 'family' adlı gruptan yazışmalarına devam etti. Eşiyle evlilik yıldönümünü bile kutlayan işadamı, ailesini ABD Orlando'ya yerleştirdi. İstanbul'da lüks bir rezidansta bulunan 3 ofisini avukatı Tarık S.'ye devreden Hayri Uğur, şirtekleri için şoförüne de vekaletname verdi.

YASK AŞKLA NİKAH KIYDI

Dolandırıldığını anlayan Hepşen Uğur, 16 Şubat'ta yargılamanın yenilenmesi davası açtı. Mahkeme Hayri Uğur'un nüfus kayıtlarına ihtiyati tedbir koydu. Ancak 'Fetöcüyüm' senaryosuyla 29 yıllık eşini 5 dakikada boşayan Hayri Uğur, 27 Şubat'ta yasak aşkı ile evlendi.

KIZI VE OĞLU DA ANNELERİNE TANIK OLDU

Hepşen Uğur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eski eşi ve Tarık S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayri Uğur'un "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma (boşanma)" suçlarından cezalandırılmasını isteyen Hepşen Uğur, kızı ve oğlu ile birlikte 12 kişiyi tanık gösterdi. Halen Amerika'da yaşayan Hepşen Uğur korkutma, yalan söyleme, hile ile mal varlığında zenginleştirme yaratarak kendisini ve çocuklarını dolandırdığını ileri sürdüğü Hayri Uğur'un mal varlığınada ihtiyati tedbir konmasını istedi.

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