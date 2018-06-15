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5 zabıta memurunun yaralandığı kavga, güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karatay ilçesinde 5 kişinin yaralandığı zabıta memurlarıyla lokantacılar arasında çıkan kavganın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesinde 5 kişinin yaralandığı zabıta memurlarıyla lokantacılar arasında çıkan kavganın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zabıta memurlarının seyyar satıcılara biber gazı sıkması sonucu lokantadaki müşterilerin kaçtığı iddiasıyla çıktığı öne sürülen kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, adliyeye sevk edildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı. ​Olay, dün saat 19.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, bayram öncesi cadde üzerinde seyyar tezgah açan satıcılardan, tezgahlarını kaldırmasını istedi. Seyyar satıcılar direnince, arbede yaşandı. Zabıta memurları, seyyar satıcılara biber gazı sıkarak müdahale etti. MÜŞTERİLER KAÇTI DİYE SALDIRDILAR ​Bu sırada arbedenin yaşandığı yerde bulunan lokantasının sahipleri Doğukan İ., babası Atila İ. (42), akrabası Aryen İ. (46) ve işyeri çalışan Selami Y. (22), biber gazı nedeniyle müşterilerinin kaçtığını söyleyerek tepki gösterdi. Ardından çıkan kavgada 5 kişi, zabıta memurlarına, sandalye, sopa ve bıçakla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada, zabıta memurlarından Mustafa Ak (56) karnından bıçaklandı. Mahmut Kemal Dursun (48), Muhammet Celaleddin Nokta (38), Mehmet Öz (51) ve Hasan Çeken de (32) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları, sopa, sandalye ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralı 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ak'ın tedavisinin sürdüğü, diğer zabıta memurlarının ise taburcu olduğu belirtildi. 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğukan İ., babası Atila İ., Aryen İ. ve Selami Y.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerden bıçağı kullandığı ileri sürülen Doğukan İ.'nin ifadesinde, ''Zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Zabıta ekipleri bu sırada biber gazı kulandı. Bu nedenle lokantadaki müşteriler kaçtı. Sonra bu hadise meydana geldi" dediği belirtildi. Şüphelilerden 3'ü polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı Doğukan İ. de adliyeye sevk edildi.

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