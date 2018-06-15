5 zabıta memurunun yaralandığı kavga, güvenlik kamerasında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesinde 5 kişinin yaralandığı zabıta memurlarıyla lokantacılar arasında çıkan kavganın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zabıta memurlarının seyyar satıcılara biber gazı sıkması sonucu lokantadaki müşterilerin kaçtığı iddiasıyla çıktığı öne sürülen kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, adliyeye sevk edildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, bayram öncesi cadde üzerinde seyyar tezgah açan satıcılardan, tezgahlarını kaldırmasını istedi. Seyyar satıcılar direnince, arbede yaşandı. Zabıta memurları, seyyar satıcılara biber gazı sıkarak müdahale etti. MÜŞTERİLER KAÇTI DİYE SALDIRDILAR Bu sırada arbedenin yaşandığı yerde bulunan lokantasının sahipleri Doğukan İ., babası Atila İ. (42), akrabası Aryen İ. (46) ve işyeri çalışan Selami Y. (22), biber gazı nedeniyle müşterilerinin kaçtığını söyleyerek tepki gösterdi. Ardından çıkan kavgada 5 kişi, zabıta memurlarına, sandalye, sopa ve bıçakla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada, zabıta memurlarından Mustafa Ak (56) karnından bıçaklandı. Mahmut Kemal Dursun (48), Muhammet Celaleddin Nokta (38), Mehmet Öz (51) ve Hasan Çeken de (32) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları, sopa, sandalye ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralı 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ak'ın tedavisinin sürdüğü, diğer zabıta memurlarının ise taburcu olduğu belirtildi. 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğukan İ., babası Atila İ., Aryen İ. ve Selami Y.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerden bıçağı kullandığı ileri sürülen Doğukan İ.'nin ifadesinde, ''Zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Zabıta ekipleri bu sırada biber gazı kulandı. Bu nedenle lokantadaki müşteriler kaçtı. Sonra bu hadise meydana geldi" dediği belirtildi. Şüphelilerden 3'ü polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı Doğukan İ. de adliyeye sevk edildi.
Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay
Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum