50 bin liralık altın çaldı, kaçarken ayağı burkulunca yakalandı

Antalya’da ev ve otomobillerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle biri kadın 6 kişi gözaltına alındı. Kadın şüphelinin, bir evden 50 bin liralık altın çaldıktan sonra başka bir evde hırsızlık gerçekleştirirken fark edildiği, bunun üzerine merdivenlerden atlayıp kaçmaya çalışırken ayağının burkulması sonucu vatandaşlar tarafından yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde ev ve otolardan hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üç ilçede çalışma başlattı. Verilen eşkal doğrultularında çalışmalarını sürdüren ekipler,evlerden vatandaşların ziynet eşyalarını çaldığı gerekçesiyle A.Y. (25), A.Ö. (23), F.İ.(38) ve otomobillerden hırsızlık yaptığı öne sürülen Y.Y. (31) ile M.G.’yi, A.Y. (25) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Ayağı burkulunca vatandaşlar yakaladı

Muratpaşa ilçesinde vatandaşlar tarafından bir hırsızın yakalandığı ihbarını alan ekipler, F.M (31) isimli kadını gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce bir evden 50 bin liralık altın çaldığı, ardından hırsızlık için başka bir eve girdiği sırada fark edilince evin merdivenlerinden atlayıp kaçmaya çalışırken ayağının burkulması sonucu vatandaşlar tarafından yakalandığı öğrenildi. Şüpheli F.M.’nin emniyetten çıkarken tek ayak üzerinde sekerek çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Daha önceden sabıkalarının da olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.